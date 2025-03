U-BT Cluj si-a aflat adversara din sferturile BKT EuroCup! Clujenii lupta pentru un loc in semifinale

U-BT Cluj va juca in deplasare, pe 12 martie, in sferturile de finala BKT EuroCup impotriva celor de la Valencia Basket.Castigatoarele din optimi joaca in deplasare, cu formatiile calificate direct in sferturi, care au incheiat grupele pe locurile 1-2, iar programul partidelor este: 11 martie - Bahcesehir Koleji - Cedevita, Hapoel Ierusalim - Dreamland Gran Canaria; 12 martie - Valencia Basket - U BT Cluj si Hapoel Tel Aviv - Turk Telekom Ankara.U BT Cluj a intalnit Valencia Basket si in ... citește toată știrea