U-BT Cluj si-a aflat adversara din sferturile Cupei Romaniei! Clujenii lupta pentru un loc in semifinale

Detinatoarea trofeului Cupa Romaniei, U-BT Cluj, a aflat cu cine se va duela in sferturile de finala ale competitiei.Clujenii vor avea meci cu cei de la CSO Voluntari, potrivit tragerii la sorti efectuate luni, a anuntat Federatia Romana de Baschet.Cele doua echipe s-au infruntat si la editia trecuta, tot in sferturi, ''U'' castigand cu 96-92. In cadrul turneului Final 8 al competitiei, care va fi organizat de clubul CSM CSU Oradea, vor mai avea loc partidele CSM