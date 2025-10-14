Editeaza

U-BT Cluj transfera un lituanian de 2.06 m, cu procentaj bun la aruncarile de 3 puncte VIDEO

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 07:49
14 citiri
U-Banca Transilvania Cluj-Napoca continua sa-si consolideze lotul pentru noul sezon si anunta transferul baschetbalistului lituanian Saulius Kulvietis, un jucator de 2,06 metri care impresioneaza prin precizia aruncarilor de la distanta si versatilitatea sa pe teren.
Nascut pe 14 februarie 1991, la Kaunas, Kulvietis si-a inceput cariera la KKM-Aisciai, iar talentul sau a fost rapid remarcat de cluburile de top din Lituania - Zalgiris Kaunas si Rytas Vilnius. Cu acestea a participat la Adidas ...citește toată știrea

