U-BT Cluj va disputa ultimul meci din 2024 acasa! Suporternii clujeni, asteptati sa umple BT Arena pentru un meci de zile mari

U-BT Cluj se pregateste sa incheie anul cu stil, disputand ultimul meci din 2024 pe teren propriu, in fata unui public entuziast. Meciul este o ocazie perfecta pentru ca suporterii clujeni sa sustina echipa in fata unui adversar puternic, iar BT Arena este asteptata sa fie plina pana la refuz. Clujenii se vor duela, pe 28 decembrie, de la ora 18:00, cu Valcea.U-BT Cluj-Napoca se afla intr-o forma buna, ocupand locul 5 in clasament cu 21 de puncte, dupa 12 meciuri, dintre care 9 victorii si 3 ... citește toată știrea