U BT Cluj, victorie la scor cu Veolia Hamburg in Eurocup. Slam dunk de senzatie Adam Mokoka VIDEO

U-BT Cluj-Napoca a obtinut o victorie clara impotriva echipei Veolia Towers Hamburg, cu scorul de 104-83, intr-un meci disputat pe 3 ianuarie 2025, in cadrul BKT EuroCup.Partida a avut loc la BT-Arena, in fata a 6.112 spectatori. Veolia Hamburg ocupa ultimul loc in grupa B. Echipa clujeana a dominat jocul inca de la inceput, conducand cu 30-22 dupa primul sfert si continuand sa isi mareasca avantajul pe parcursul meciului. La pauza mare, scorul era de 45-35 in favoarea gazdelor. In a doua ... citește toată știrea