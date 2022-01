U BT Cluj, victorie uriasa in Liga Campionilor la baschet!

U-BT Cluj-Napoca debutat cu o victorie in faza Round of 16 a Ligii Campionilor la baschet masculin, 79-73 (19-13, 24-28, 21-14, 15-18) cu formatia spaniola Unicaja Malaga, marti seara, in deplasare, in Grupa K a competitiei.Campioana Romaniei, debutanta in competitie, a reusit o noua prestatie remarcabila, care i-a adus o victorie importanta, mai ales ca Malaga e castigatoare a Eurocup (2017).Echipa antrenata de Mihai Silvasan a inceput bine si dupa zece minute avea un avans de sase puncte ... citeste toata stirea