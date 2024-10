U-BT Cluj vrea o victorie in meciul cu CSM Constanta. Clujenii, pregatiti pentru o confruntare de zile mari

U-BT Cluj va juca in deplasare, pe 19 octombrie, de la ora 17:00, impotriva CSM Constanta, in runda a 5-a din Divizia A. Clujenii au reusit, in ultima etapa din divizie, sa castige cu 81-67 impotriva celor de la FC Arges Basketball.Totodata, echipa antrenata de Silvasan a reusit prima victorie in EuroCup impotriva celor de la Hamburg, scor 103-67. In momentul de fata, clujenii se afla pe locul 6 in grupa B din EuroCup.Clasament, grupa B, EuroCupRevenind ... citește toată știrea