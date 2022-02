U-BT, deplasare facila la Bucuresti, pe terenul lui Dinamo

U-Banca Transilvania isi va face incalzirea pentru Final Four-ul Cupei Romaniei cu un meci in deplasare, pe terenul celor de la Dinamo Bucuresti. Ardelenii ii infrunta pe caini intr-un joc din etapa cu numarul XX. Meciul se va desfasura sambata, 12 februarie, de la ora 20:30 si va fi transmis in direct la Digi Sport, transmite site-ul oficial al clujeniolor.Elevii lui Mihai Silvasan sunt in continuare neinvinsi in campionat, acolo unde au inregistrat 17 victorii consecutive. Din cauza ... citeste toata stirea