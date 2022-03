U BT doneaza toate incasarile din bilete de la unul dintre cele mai importante meciuri din istoria clubului pentru refugiatii din Ucraina, meciul e programat maine seara in Sala Polivalenta, impotriva Unicaja Malaga, in Liga Campionilor.Meciul, despre care U BT spune ca este "unul dintre cele mai importante meciuri din istoria clubului", e programat maine la ora 19.30 la BT Arena si va fi televizat de Look Sport. Meciul vine dupa ce clujenii au invins in deplasare Prometey Ucraina, club care ... citeste toata stirea