U-BT, duel cu cea mai puternica echipa din Belgia

U-Banca Transilvania o intalneste azi (7 februarie) pe Filou Oostende, in cel de-al doilea meci din cadrul fazei Top 16 din Basketball Champions League. Meciul se va desfasura la BTarena cu incepere de la ora 19:30 si va fi transmis in direct pe Look Sport.Filou Oostende este un club fondat in anul 1970. Echipa reprezinta orasul port Ostend si isi desfasoara partidele de pe teren propriu in Versluys Dome, o arena cu o capacitate de 5.000 de locuri. Presedinte este Johan Verborgh, lotul de ... citeste toata stirea