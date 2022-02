U BT eliminata din Cupa Romaniei, a pierdut la limita in aceasta seara meciul cu CSO Voluntari, 81-80

U BT a fost eliminata din Cupa Romaniei dupa ce a pierdut la limita in aceasta seara meciul cu CSO Voluntari, 81-80.Aceasta e prima semifinala a turneului, pe parchetul Salii Polivalente din Craiova. Ilfovenii sunt ultimii castigatori ai trofeului. Acestia au cucerit Cupa Romaniei in primavara anului trecut, odata cu turneul desfasurat chiar la Cluj-Napoca. In cealalta semifinala, SCM U Craiova o infrunta la ora publicarii acestei stiri pe CSM Galati, de la ora 19."E dezamagitor pentru noi, ... citeste toata stirea