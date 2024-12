"U" - BT, infrangere neasteptata la Craiova. Clujenii au jucat fara trei oameni de baza

Lipsita de trei jucatori importanti, U-Banca Transilvania a fost invinsa sambata seara de SCM U Craiova, in deplasare, scor 73-65, in Liga Nationala de baschet.Adam Mokoka si Zavier Simpson nu au putut juca din cauza unor probleme medicale aparute in aceasta saptamana, iar Patrick Richard se afla in recuperare dupa interventia chirurgicala la brat.Cu toate acestea, Guzman a reusit sa marcheze 20 de puncte, fiind cel mai ... citește toată știrea