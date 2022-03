U BT intalneste echipa germana MHP Riesen Ludwigsburg in sferturile Champions League, unde echipa clujeana a obtinut o calificare istorica; decizia s-a luat in urma cu putine momente.Perechile din sferturile de finala ale Ligii Campionilor de baschet au fost confirmate in timpul unei trageri la sorti in urma cu putine momente la Muzeul Guggenheim din Bilbao, Spania. Cele opt cluburi calificate au fost clasate in functie de pozitia lor finala in grupa lor din optimi. Astfel, wchipele care au ... citeste toata stirea