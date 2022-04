U BT invinge MHP Riesen Ludwigsburg in Sala Polivalenta in fata a 10.000 de oameni, record de asistenta pentru un meci din Romania

U BT a invins in aceasta seara pe teren propriu MHP Riesen Ludwigsburg, 76-73 in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in fata a aproape zece mii de spectatori, un record de asistenta pentru un meci de baschet din Romania.Meciul tur din sferturile Basketball Champions League, unde U BT a acces in premiera in acest an, s-a incheiat cu victoria la limita a gazdelor, 76-73. In tribune au luat loc aproape zece mii de persoane, 9.300 de locuri e mai exact capacitatea salii polivalente din Cluj-Napoca ... citeste toata stirea