U-BT pierde primul meci in Liga Nationala de baschet. Se va juca la Cluj cu cupa pe masa!

Echipa antrenata de Mihai Silvasan a pierdut la limita, 94-92, in aceasta seara, in fata celor de la CSM Oradea, in cadrul celei de-a treia partide a finalei campionatului de baschet masculin. Este prima infrangere a clujenilor din acest sezon in campionatul intern.Oradenii au condus inca din primul sfert, 30-20, pentru ca la pauza scorul sa fie 49-41. In repriza a doua, clujenii au incercat sa revina si diferenta s-a redus la 69-63 la finalul sfertului 3. Insa Kris Richard a facut o partida ... citește toată știrea