"U" BT, prima victorie in Eurocup, a doua competitie continentala ca valoare, dupa Euroliga

Campioana U-BT Cluj-Napoca a invins-o pe Cedevita (Slovenia), scor 94-76, in runda secunda a grupei A din Eurocup, a doua competitie continentala, dupa Euroliga. Sustinuti de peste 5000 de supoeteri, "studentii" au inceput in forta, marcand 28 de puncte in primul sfert si nu au mai cedat initiativa, pentru prima victorie in grupa.MVP-ul partidei a fost sarbul Stefan Bircevic, cu 24 de puncte, 6 recuperari si o pasa decisiva. Pentru clujeni au mai contribuit: Meindl (19 puncte), Guzman (16), ... citeste toata stirea