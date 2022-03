U-BT si-a luat revansa aEuro

U Banca Transilvania Cluj, a invins marti, pe teren propriu, castigatoarea Cupei Romaniei din acest sezon, CSO Voluntari, scor 97-75 (41-48), in meci restant din etapa a 19-a a Ligii Nationale. U BT Cluj revine astfel pe primul loc in clasament, cu 20 de victorii.Principalii marcatori ai partidei au fost Richard 22 puncte si Stewart 17, pentru gazde, respectiv Torok 15, pentru CSO Voluntari. In minutul 29, la scorul 66-54, arbitrii i-au acordat antrenorului de la CSO Voluntari, Sasa Ocokoljic ... citeste toata stirea