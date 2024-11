"U" - BT, un nou succes european. Simpson, evolutie de exceptie

U BT Cluj-Napoca a invins-o pe Lietkabelis Panevezys cu 100-93 in EuroCup.Meciul a debutat cu un moment special dedicat fostului jucator al lui U-BT, Andrija Stipanovic, care a revenit in BTarena in postura de adversar.Clubul clujean i-a oferit o rama cu tricoul sau cu numarul "13", insotit de fotografii care surprind cariera sa in Romania, in timp ce suporterii l-au aplaudat la scena deschisa.U BT Cluj-Napoca a castigat pe teren propriu, in EuroCup, cu echipa lituaniana Lietkabelis ... citește toată știrea