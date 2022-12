U-BT, victorie de rasunet in Eurocup: a invins o fosta detinatoare a Euroligii, multipla campioana a Spaniei

92 de ani de istorie, cate un trofeu in Euroliga si EuroCup, alaturi de 4 titluri in Spania, 8 Cupe ale Regelui si 2 SuperCupe. Doi campioni europeni in lot, alti doi fosti jucatori din NBA si unul dintre cei mai importanti pivoti europeni din ultimele doua decenii. Acestea pareau atuurile celor de la Joventut Badalona, inaintea confruntarii din BTarena. Jucatorii lui Mihai Silvasan nu s-au temut de galonata formatie catalana, pe care au depasit-o miercuri seara cu scorul de 98-82, scrie ... citeste toata stirea