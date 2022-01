U BT, victorie dramatica la Oradea, in ultima secunda, si ramane neinvinsa in Liga Nationala.U BT a invins CSM CSU Oradea in aceasta seara, 81-79, cu un cos in ultima secunda inscris de Patrick Richard."A fost un meci foarte disputat, demn de cele mai bune doua echipe din ultimii ani", a spus dupa meci tehnicianul clujenilor, Mihai Silvasan. "Stiam ca nu va fi usor, i-am avertizat pe baieti sa nu ne gandim la ultimul lor rezultat. Infrangerea din Portugalia a CSM-ului a fost inselatoare. Ei ... citeste toata stirea