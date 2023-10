U-BT Cluj-Napoca a invins echipa Turk Telekom Ankara cu scorul de 80-71 (28-14, 22-12, 9-26, 21-19), miercuri seara, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in primul sau meci din Grupa B a competitiei masculine de baschet EuroCup.Campioana Romaniei a pasit cu dreptul in a doua competitie ca importanta in baschetul masculin de pe continent (dupa Euroliga), chiar in fata finalistei din sezonul trecut.Clujenii au avut o prima jumatate de meci exceptionala, iar la pauza aveau un avans neverosimil ... citeste toata stirea