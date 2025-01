"U", CFR Cluj, Dinamo si Rapid se lupta pentru a transfera un fost jucator de la Lazio

Alessandro Murgia, in varsta de 28 de ani, este mijlocasul central la Hermannstadt. Jucatorul este urmarit de patru echipe cu pretentii mari din campionatul intern, CFR Cluj, U Cluj, Dinamo si Rapid.La Sibiu, italianul Murgia este venit sub forma de imprumut, iar in vara ar urma sa se intoarca in tara natala, insa SPAL, echipa de care apartine fotbalistul, nu are in plan sa il pastreze.Presa din Italia a transmis ca Dinamo, Rapid, CFR si U Cluj sunt cu ochii pe Murgia pentru un posibil ... citește toată știrea