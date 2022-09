U Cluj a adus un atacant din Franta, cu care vrea sa rupa ghinionul

FC Universitatea Cluj l-a transferat pe atacantul senegalez Mamadou Thiam (27 de ani), jucator cu 94 de meciuri in liga secunda din Franta.Nascut in Franta la Aubervilliers, Mamadou Thiam a inceput fotbalul la Dijon. La varsta de 19 ani a debutat la nivel de seniori in sezonul 2014/2015 din Ligue 2.Primele goluri au venit in al doilea an la prima echipa. In sezonul 2015/2016, atacantul marca trei goluri pentru Dijon si reusea sa promoveze pe prima scena a fotbalului din Franta.Fotbalistul a ... citeste toata stirea