"U" Cluj a ajuns la 10 meciuri fara infrangere in Liga 1. Echipa condusa de Nelutu Sabau continua sa fie lider

Universitatea Cluj a remizat pe teren propriu, in cadrul etapei a 10-a din Superliga Romaniei, intr-un meci impotriva Universitatii Craiova, partida terminata cu scorul 1-1.Thiam M. a reusit sa deschida scorul in minutul 38, dupa o lovitura de cap perfect plasata, prin care a reusit sa il invinga pe portarul Popescu. Japonezul Oshima T. a egalat in minutul 68 dupa o eroare in apararea Universitatii. Echipa din Cluj a fost la un pas sa obtina victoria printr-un sut care a ... citește toată știrea