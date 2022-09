U Cluj a batut cu 1-0 pe Mioveni. Antrenorul Eugen Neagoe: "A trebuit sa sufar si azi!"

Universitatea Cluj a castigat meciul cu CS Mioveni, cu scorul de 1-0, spargand gheata.Antrenorul Eugen Neagoe a declarat la finalul meciului ca Universitatea Cluj a spus ca echipa a jucat prost, dar a castigat."Destul de greu. Am castigat trei puncte uriase, foarte importante. Prima victorie a venit in etapa a zecea. A trebuit sa sufar si astazi. Am facut un sacrificiu fantastic. Ne-am dorit sa castigam acest joc, am reusit, i-am felicitat pe baieti. Nu am facut un joc foarte bun. In ... citeste toata stirea