U Cluj a jucat slab si a ratat promovarea directa. U Cluj a fost furata de arbitrul Coltescu?

U Cluj a ratat promovarea directa in Liga 1, fiind invinsa de Hermanstadt Sibiu. Mai este o mica sansa in ultima etapa, dar Sibiul trebuie sa piarda, iar U Cluj sa castige la scor, pentru promovarea directa.Scorul final a fost 1-2, iar clujenii vor merge la baraj, unde vor juca cu "fratii" de la Dinamo Bucuresti.U Cluj a avut un penalty neacordat in a doua repriza, iar apoi meciul a fost extrem de fragmentat. In prelungiri a mai fost o faza unde U Cluj a cerut penalty, dar arbitrul Sebastian ... citeste toata stirea