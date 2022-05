U Cluj a pierdut in aceasta dupa-masa si impotriva Concordiei Chiajna, 1-0.Singurul gol al partidei a fost inscris pentru Concordia in min. 12 de catre Adrian Voicu.Terenul stadionului din Chiajna a influentat, in mod evident, si el evolutia celor doua echipe, care, la final, a parut unul favorabil chiar gazdelor. Strategie a formatiei lui Ianis Zicu sau nu, sinteticul neintretinut a avantajat jucatorii mai putin tehnici, la pasele pe jos balonul ricosand mai de fiecare data ... citeste toata stirea