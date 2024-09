U Cluj a pierdut primul meci in Superliga, dar ramane pe primul loc. Un singur sut pe poarta si un singur corner REZUMAT VIDEO

Universitatea Cluj a pierdut in deplasare cu Poli Iasi, moldovenii reusind sa castige cu 1-0 .A fost un meci echilibrat, in care echipa lui Sabau a jucat prea prudent. Pe parcursul celor 90 de minute au reusit sa traga un singur sut pe spatiul portii si si obtina un singur corner.Dupa o prima repriza fara vreo faza notabila, a doua a inceput cu mult mai multa intensitate. Liderul a crezut ca a deschis scorul prin Berto in minutul 48, dar reusita sa a fost anulata din cauza unui ofsaid. ... citește toată știrea