U Cluj a ratat finala Cupei Romaniei. Ce mesaj le-a transmis Sabau elevilor lui: "La cum sunt platiti, cred ca trebuie sa dea mai mult"

U Cluj a ratat calificarea in finala Cupei Romaniei si va trebui lupte in play-out pentru a spera ca mai poate ajunge intr-o cupa europeana.Otelul a castigat meciul cu scorul de 2-1, dupa ce elevii lui Dorinel Munteanu au reusit golul victoriei in minutul 90.Finala Cupei Romaniei se va disputa la Sibiu, intre Otelul si Corvinul Hunedoara.Sabau: Trebuie sa se intrebe fiecare daca da cat primeste"Este un obiectiv ratat. Fotbalul trebuie trait, trebuie sa ai pasiune. Iei gol la ultima faza, ... citește toată știrea