"U" Cluj a renuntat la un fotbalist cu peste 80 de meciuri ca titular. A semnat deja cu UTA

Universitatea Cluj e in Turcia, unde isi desfasoara cantonamentul centralizat de pregatire si a anuntat despartirea de un fost titular. Este vorba de Andrei Gorcea, portarul care a dus greul in poarta pana la venirea lui Gertmonas."Crescut in academia Universitatii, Gorcea a debutat pentru "U" la data de 6 mai 2018, intr-un meci de Liga a 3-a impotriva echipei secunde a celor de la Gaz Metan Medias. In cele opt sezoane petrecute in tricoul "studentilor", Andrei Gorcea a strans 85 de partide ... citește toată știrea