"U" Cluj a scris istorie! Echipa lui Sabau a incheiat anul pe primul loc in Superliga

Universitatea Cluj a incheiat anul 2024 pe primul loc in SuperLiga. FCSB a castigat meciul cu Poli Iasi dar nu a reusit sa treaca deasupra clujenilor in clasament.A fost ultimul duel din campionat inaintea pauzei dintre ani, iar in urma acestui rezultat campioana en-titre a egalat-o la puncte pe Universitatea Cluj. In mod obisnuit, primul criteriu de departajare in Romania ar fi meciurile directe, insa acest lucru devine valabil abia la finalul ... citește toată știrea