U Cluj a semnat cu un nou portar! Goalkeeper-ul cu o inaltime de 1.92 m este titularul nationalei Lituaniei si are in palmares trei titluri de campion

FC Universitatea Cluj a ajuns la o intelegere cu goalkeeper-ul Edvinas Gertmonas (27 de ani).Portarul cu o inaltime de 1.92 m este titularul nationalei Lituaniei si are in palmares trei titluri de campion in tara sa alaturi de Zalgiris Vilnius, unde a mai cucerit o Cupa si doua Super Cupe.Edvinas Gertmonas a inceput cariera de jucator profesionist la Taurus, iar in 2015 a fost transferat de catre formatia franceza Stade Rennais de la Atlantas. Nu a strans prezente pentru prima echipa a celor ... citește toată știrea