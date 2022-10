U Cluj a tinut piept campioanei in Cupa Romaniei. Scorul a fost 1-1. Dan Petrescu: "Am fost praf!" - FOTO

U Cluj a reusit sa tina piept campioanei in Cupa Romaniei si chiar sa domine meciul. Scorul partidei de joi seara a fost 1-1, iar CFR Cluj "a fost praf", asa cum a recunoscut chiar si antrenorul Dan Petrescu.CFR Cluj a deschis scorul rapid, prin Birligea, in minutul 2, dar apoi nu a mai jucat nimic. U Cluj a avut mai multe ocatii mari in prima repriza, dar nu le-a fructificat, probabil din cauza emotiilor.U Cluj a egalat in a doua repriza, dupa ce CFR Cluj si-a dat autogol.U Cluj putea sa ... citeste toata stirea