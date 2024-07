"U" Cluj a transferat un jucator din Portugalia. Atacantul a fost crescut de Benfica Lisabona

FC Universitatea Cluj a mai facut un transfer in aceasta vara. De data aceasta este vorba depre jucatorul de 28 de ani din Portugalia, Berto. Atacantul a fost crescut de Benfica Lisabona, avand meciuri in prima liga din Portugalia si Championship, liga secunda din Alba. Evolueaza ca si extrema dreapta.,,Optiuni noi in zona ofensiva. FC Universitatea Cluj a ajuns la o intelegere cu Berto (28 de ani), un jucator crescut de Benfica Lisabona, cu meciuri in prima liga din Portugalia si in ... citește toată știrea