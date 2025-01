"U" Cluj a transferat un mijlocas de la marea rivala CFR Cluj! Fotbalistul are peste 300 de meciuri jucate in Superliga

Universitatea Cluj a pus mana pe un mijlocas de la marea rivala CFR Cluj!Andrei Artean, in varsta de 31 de ani, se alatura lotului antrenat de Ovidiu Sabau, mijlocasul evoluand pentru echipa din Gruia in prima parte a campionatului in 23 de partide.Nascut pe 14 august 1993 la Hunedoara, Artean a inceput fotbalul la formatia locala, FC Hunedoara, urmand ca in 2010 sa faca pasul la grupele de juniori ale celor de la Politehnica Timisoara. In 2012, a debutat pentru ACS Poli in esalonul secund ... citește toată știrea