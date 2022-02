"U" Cluj bifeaza o noua achizitie. Va imbraca tricoul alb-negru, mijlocasul brazilian Romario Pires, in varsta de 33 de ani

FC Universitatea Cluj a anuntat un nou transfer din Liga 1. De data aceasta, "studentii" au ajuns la o intelegere cu Farul Constanta, echipa de la care l-au imprumutat pe mijlocasul brazilian Romario Pires, in varsta de 33 de ani. Acesta va imbraca tricoul "alb-negru" pe o perioada de un an si jumatate.Romario Pires a fost crescut de Botafogo, unul dintre cluburile de traditie din Brazilia. In primii ani ai carierei sale a jucat sub forma de imprumut la mai multe cluburi din ligile inferioare. ... citeste toata stirea