"U" Cluj bifeaza un nou transfer. Alb-negrii se "inarmeaza" inainte de startul play-off-ului?

FC Universitatea Cluj bifeaza o noua achizitie, "studentilor" li se alatura un fundas din Liga 1. Inainte de startul play-off-ului, clubul a ajuns la o intelegere cu Mihai Dobrescu (29 de ani), un fundas stanga cu peste 75 de meciuri la nivelul primei ligi, care are o promovare la activ alaturi de Academica Clinceni."Mihai Dobrescu si-a inceput cariera la nivel profesionist in 2013 la CS Otopeni, echipa care evolua la acea vreme in liga secunda. A trecut mai apoi pe la Chindia Targoviste, CS ... citeste toata stirea