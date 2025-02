"U" Cluj, calificata matematic in play-off. Nistor: "Ne batem la titlu"!

Universitatea Cluj s-a calificat in play-off pentru prima data in istorie si se va lupta pentru primele locuri in campionat.Trupa lui Sabau s-a impus acasa cu Unirea Slobozia, scor 3-2 si, cu trei runde inainte de finalul sezonului regulat nu mai poate pierde locul al saselea, ultimul are asigura prezenta in play-off.In prezent, U Cluj e a treia, cu 48 de puncte, cu unul mai putin decat liderul FCSB.Cu Slobozia "studentii" s-au chinuit. Thiam a deschis scorul in prima repriza (22), dar in ... citește toată știrea