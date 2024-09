U Cluj castiga in Giulesti in fata unui stadion arhiplin si isi consolideaza pozitia de lider REZUMAT VIDEO

U Cluj a invins cu 2-0 pe Rapid Bucuresti, meci disputat luni seara in Giulesti.Echipa lui Ioan Ovidiu Sabau a dominat, mai ales in repriza a doua, partida in care Sumudica a revenit ca antrenor pe banca RapiduluiMeciul s-a desfasurat in fata unui stadion arhiplin, 12600 de fanii giulesteni fiind entuziasmati de revenirea lui Sumudica.Golurile clujenilor au fost inscrise de Berto in minutul 30 si Dan Nistor in minutul 60 din penalty.Dupa noua etape, U Cluj ... citește toată știrea