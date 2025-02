"U" Cluj cauta sa-si mentina prima pozitia in Superliga! Se anunta un meci de foc pentru "studenti" in Banie

Universitatea Cluj va juca in deplasare pe 5 februarie 2025, de la ora 20:30, impotriva Universitatii Craiova, in etapa a 25-a. In cazul unui rezultat pozitiv in Banie, clujenii pot ajunge la sapte meciuri consecutive fara infrangere in Superliga.Neinvinsa de doua luni (de la 0-1 cu UTA, din 2 decembrie 2024), "U" Cluj trece printr-o perioada foarte buna din punct de vedere al rezultatelor, reusind patru victorii si doua remize in ultimele sase meciuri oficiale. In continuare cu cea mai buna ... citește toată știrea