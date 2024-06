U Cluj cauta sa transfere atacanti! Celebru international maghiar, pe lista "Sepcilor Rosii", e o legenda

Balazs Dzsudzsak, atacantul de 37 de ani, legenda maghiarilor, a fost recomandat celor de la U Cluj, mai ales ca-i expira angajamentul cu Debrecen. Conducerea Universitatii are si alte planuri in privinta atacantilor, in afara de Jovan Markovic (Universitatea Craiova). In atentia clujenilor se mai afla si Cheikh Toure (Nancy).U Cluj cauta sa transfere atacanti, mai ales dupa ce l-a cedat pe Daniel Popa la FCSB, noua campioana a Romaniei achitand clauza de 300.000 de euro.Cei de la "U" au ... citește toată știrea