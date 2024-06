"U" Cluj, cea mai activa pe piata transferurilor. Mai urmeaza si alte mutari

Universitatea a bifat al cincilea transfer al verii. Ultimul sosit e fundasul lateral Radu Boboc, de la FC Voluntari.Jucatorul craiovean a fost crescut la Academia "Gheorghe Hagi" evoluand in perioada junioratului in doua editii de UEFA Youth League. A debutat in Superliga in sezonul 2018/2019. La finalul stagiunii a castigat si primul trofeu al carierei, cucerind Cupa Romaniei alaturi de Farul Constanta. Evolutiile solide din acel prim sezon la seniori i-au adus un loc in lotul nationalei ... citește toată știrea