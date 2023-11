Universitatea Cluj era mare favorita cu FC Voluntari, acasa, dar a pierdut cu 1-2, dupa un joc slab, mult sub asteptari.Echipa lui Sabau a deschis rapid scorul prin Ianis Stoica (11), insa a fost intoarsa din cauza unei aparari de cascadorii rasului. Veteranul Nemec a egalat cu Mitrea pe post de spectator. In partea a doua tot oaspetii au marcat, de aceasta data prin Dumiter, dupa o alta faza de ras in apararea gazdelor, cu toti fotbalistii pierduti in visare.In plus, oaspetii au jucat si ... citeste toata stirea