"U" Cluj continua lupta pentru Liga 1. Lincar: "Nu ne preocupa problemele de la Hermannstadt. Pot fi zvonuri prin care incearca sa-si adoarma adversarii"

FC Universitatea Cluj continua parcursul in play-off cu o deplasare la Medias, unde alb-negrii se vor duela cu FC Hermannstadt. O victorie in partida din etapa a patra ii poate readuce pe "studenti" pe locul 2 in clasament. Antrenorul Universitatii Cluj a vorbit despre duelul de maine cu FC Hermannstadt, dar si despre victoria cu CSA Steaua."Ne intalnim astazi in ziua premergatoare jocului cu FC Hermannstadt, o echipa care se afla cu un punct in fata noastra, pe locul 2, loc pe care il tintim ... citeste toata stirea