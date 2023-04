Meciul dintre "U" Cluj si CS Mioveni are loc astazi, 24 aprilie, la Medias, incepand cu ora 17.30. Meciul din etapa 5 este de o importanta deosebita pentru clujeni in lupta pentru evitarea locurilor de baraj.Argesenii, in schimb, au nevoie de un miracol, deoarece o infrangere la Medias ar insemna ca acestia vor deveni prima formatie retrogradata, matematic, in liga secunda din acest sezon.O victorie a clujenilor, pe de alta parte, ar insemna un pas important pentru evitarea locurilor de baraj. ... citeste toata stirea