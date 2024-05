U Cluj da startul in mercato! Prima intarire pentru Sabau - un mijlocas defensiv de la o echipa de Liga a 2-a

FC Universitatea Cluj anunta transferul jucatorului Dorin Codrea (26 de ani). Mijlocasul defensiv a evoluat in acest sezon pentru Concordia Chiajna, unde a strans 17 prezente si a marcat 3 goluri."Crescut de LPS Banatul, Dorin Codrea a debutat la nivelul ligii secunde in tricoul celor de la ACS Poli Timisoara in sezonul 2018/2019. In stagiunea 2020/2021 a jucat in play-off-ul pentru promovare alaturi de SSU Politehnica Timisoara.In total, noul nostru jucator are 125 de partide jucate in Liga ... citește toată știrea