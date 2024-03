"U" Cluj, doar remiza cu UTA, pe teren propriu. Urmeaza un duel de foc in Cupa Romaniei

U Cluj a remizat cu UTA, pe teren propriu, scor 0-0 si se mentine pe prima pozitie in play-out.Prima repriza a fost anosta, fara ocazii de gol, iar in partea a doua clujenii au preluat initiativa, dar nu au reusit sa marcheze. Nistor a fost cel mai periculos om din tabara gazdelor, insa a fost mereu blocat.Pentru U Cluj urmeaza miercuri un meci tare cu Hermannstadt, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei.Universitatea Cluj: Gertmonas - ... citește toată știrea