Echipa antrenata de Ioan Ovidiu Sabau are nevoie de o victorie astazi, pe Cluj Arena, in meciul impotriva celor de la Chindia Targoviste. Statisticile sunt de partea clujenilor, echipa din Targoviste avand un parcurs foarte slab in ultimele 7 deplasari.Clujenii se bucura de opt victorii, sase remize, dar si de cinci infrangeri, in palmaresul inregistrat in acest sezon din postura de gazde. "Sepcile rosii" au reusit sa marcheze cel putin un gol in 15 dintre cele 19 jocuri considerate acasa.In ... citeste toata stirea