"U" Cluj face transferuri pe banda rulanta. Noul atacant de 19 ani a marcat 24 de goluri in sezonul trecut

Mario Sfait este noul jucator a celor de la Universitatea Cluj. ,,Studentii" au ajuns la o intelegere cu echipa Viitorul Mihai Georgescu, pentru tanarul de 19 ani. Acesta joaca pe pozitia de extrema dreapta si a marcat 24 de goluri in sezonul trecut, in campionatul ligii a 4-a.,,FC Universitatea Cluj a ajuns la o intelegere cu Mario Sfait (19 ani). Tanarul jucator care poate evolua ca extrema dreapta a fost golgheterul formatiei Viitorul Mihai Georgescu in sezonul 2023/2024 si al treilea cel ... citește toată știrea