"U" Cluj, fara capitan. Chipciu pleaca la FCSB!

Capitanul Universitatii Cluj se transfera la FCSB in aceasta vara. Alexandru Chipciu nu mai vrea sa continue la Cluj si si -a facut deja bagajele.Venit din Gruia, unde se afla intr-un con de umbra, Chipciu si -a relansat cariera la Universitatea Cluj, asa cum au facut-o si altii, cum e Ianis Stoica.Chipciu a ajuns, intre timp,si capitan la Universitatea. Desi mai are un an de contract, capitanul Universitatii vrea la FCSB. Becali a anuntat in stilul propriu transferul, public, iar Chipciu ... citește toată știrea